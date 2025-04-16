BAKAI BANK поддерживает легкую промышленность и креативный бизнес в Кыргызстане

С 19 по 21 апреля 2025 года в Бишкеке состоится TEXPO IV — крупнейшая международная выставка в сфере моды и текстиля. Генеральным спонсором мероприятия выступает Bakai Bank — надежный партнер бизнеса и один из лидеров финансового сектора страны.

TEXPO объединяет производителей одежды, текстиля, аксессуаров, дизайнеров, ремесленников, ритейлеров и технологические компании, создавая платформу для обмена опытом, вдохновения и продвижения кыргызских брендов. Это не просто выставка — это точка роста для экономики и креативного класса страны.

— Мы уверены, что поддержка таких инициатив, как TEXPO, — это вклад в будущее экономики Кыргызстана. Bakai Bank всегда стремится быть рядом с теми, кто создает, развивает и вдохновляет. Мы видим огромный потенциал в локальных производителях и стремимся дать им пространство для роста и международного признания, — отметила директор департамента маркетинга Bakai Bank Айдай Мокушева.

Поддержка TEXPO — это логичное продолжение многолетней стратегии Bakai Bank по развитию предпринимательства и расширению возможностей для малого и среднего бизнеса. Банк предлагает целый спектр финансовых решений — от расчетных продуктов и онлайн-эквайринга до выгодных кредитных линий на развитие и экспорт.

В течение нескольких дней на TEXPO-2025 Bakai Bank будет представлен в отдельной бренд-зоне, где участники смогут:

получить консультации по финансовым инструментам для бизнеса;

узнать больше о поддержке для предпринимателей;

открыть счет или оформить карту;

и, конечно, познакомиться с новыми возможностями от одного из самых инновационных банков страны.

Bakai Bank активно инвестирует в культурные и деловые инициативы, становится частью ключевых событий страны и открывает новые горизонты для своих клиентов. Поддержка TEXPO — это не просто спонсорство, это манифест веры в кыргызский продукт, труд, талант и стиль.