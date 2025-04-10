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Общество

В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Айыл өкмөт»

В Бишкеке сегодня в прокат выходит кыргызская комедия «Айыл өкмөт» режиссера Эркина Усенбаева.

Глава айыльного округа Таалай живет привычной жизнью. Он хочет продать земли села инвесторам, но для этого ему нужны подписи всех жителей. Однако сельчане против, ведь он далеко не лучший руководитель. Но у Таалая появляется необычный дар — он начинает слышать мысли людей.

Режиссер: Эркин Усенбаев.
Жанр: комедия.
Язык: кыргызский (субтитры на русском языке).
Актеры: Камчы Сарыбаев, Улукбек Толомушев, Гулжамал Мамытбекова, Жандатбубу Джаманбаева, Сыймык Рахимов, Нуркыз Токтогонова, Кумондор Абылов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325415/
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