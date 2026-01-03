Хозяева кафе в Бишкеке прокомментировали снос полувекового тополя

В Бишкеке возле кафе в районе пересечения улиц Ахунбаева и Шукурова был спилен полувековой тополь. Владельцы заведения прокомментировали ситуацию, вызвавшую резонанс среди жителей близлежащих домов.

По словам хозяев кафе, решение о сносе дерева принималось не ими, а муниципальной службой. Работы по спилу выполнили сотрудники «Бишкекзеленхоза».

«Наше заведение не организовывало и не контролировало проведение данных работ. Решение принимали не мы, а муниципальная служба. Как указано в акте, состояние дерева было признано аварийным», — сообщили владельцы заведения.

Они также уточнили, что ранее они действительно обращались в МП «Бишкекзеленхоз» с заявлением о просьбе спилить три дерева, так как на этом месте планировалось обустроить парковку. Однако в муниципальном предприятии разрешили убрать только одно дерево.

«Два дерева признали здоровыми и запретили их спиливать. Было решено убрать самое большое дерево, которое, по мнению специалистов «Бишкекзеленхоза», являлось аварийным», — пояснили в заведении.

Владельцы общепита считают, что дерево своими корнями разрушало арычную систему. Они предоставили фотодоказательства.

Между тем жители близлежащих домов не согласны с выводами коммунальных служб. По их словам, тополь выглядел здоровым и не представлял угрозы для окружающих, в связи с чем они выражают сомнения в обоснованности принятого решения.

Ситуация продолжает вызывать обсуждение среди горожан, которые призывают к большей прозрачности при принятии решений о сносе зеленых насаждений в городе.