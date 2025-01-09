В Афганистане запретили книгу основателя ваххабизма

Министерство информации и культуры Исламского Эмирата Афганистан опубликовало список книг, которые будут запрещены. В него вошел и известный труд XVIII века «Китаб ат-Таухид» («Книга единобожия») Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба, основателя радикального ваххабитского течения в исламе. Об этом пишет Telegram-канал Middle East Spectator.

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Запрет данной книги рассматривается как попытка Афганистана дистанцироваться от идеологии, которая исторически способствовала радикализации мусульманских обществ.

«Китаб ат-Таухид» («Книга единобожия»), написанная Мухаммадом ибн Абд аль-Ваххабом, духовным основателем радикального ваххабизма, лежит в основе идеологии большинства террористических группировок, возникших в XX и XXI веках, таких как ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра» и «Аль-Каида», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, многие эксперты указывают, что ваххабизм использован Западом как инструмент разделения мусульман. Эта идеология, финансируемая саудовскими нефтедолларами, проникла в исламские семинарии (медресе) в таких странах, как Пакистан, Египет и Афганистан, что привело к росту радикализации и основам современного «исламского» терроризма.

Этот шаг Афганистана может быть воспринят как важный показатель в сторону традиционного ислама и противостояния радикализму.