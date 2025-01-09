Узбекистан запускает новые международные автобусные рейсы, в том числе в КР

Министерство транспорта Узбекистана анонсировало запуск новых международных автобусных маршрутов, которые охватят несколько стран Центральной Азии, включая Кыргызстан. Об этом пишет Podrobno.uz.

Одними из направлений станут рейс из Андижана в Ош, Джалал-Абад и Арстанбап, а также маршрут из Касансая в Джалал-Абад и из Бухары в Бишкек.

Кроме того, будут организованы новые рейсы в Китай, Казахстан, Таджикистан и Россию.

«Одним из ключевых направлений станет новый рейс между Каракалпакстаном и Синьцзян-Уйгурским автономным регионом КНР, который пройдет по маршруту Нукус — Ургенч — Бухара — Урумчи», — пишет издание.

Минтранс РУз в настоящее время ищет перевозчиков для реализации этих направлений.