Загрязнение воздуха в Бишкеке на 8 января. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 50-м месте.

Статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 59 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

жилмассив «Бакай-Ата» — 122;

село Чон-Арык — 94;

село Новопокровка – 91.

Отметим, в Минприроды по-прежнему считают, что многие устройства, установленные для измерения уровня загрязнения воздуха, не соответствуют необходимым техническим требованиям и стандартам. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.