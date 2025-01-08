Энергетики перешли на усиленный режим работы в связи с холодами: куда звонить

Бишкекское предприятие электрических сетей перешло на усиленный режим работы в связи с похолоданием. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Уточняется, что для бесперебойного электроснабжения населения организовано дежурство ответственного персонала, а также сформированы 12 оперативно-выездных бригад электромонтеров, подготовлены спецтехника и дежурные автомобили.

В случае внештатных ситуаций обеспечен аварийно-ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения неполадок. Ремонтные бригады полностью укомплектованы запасными частями и всем необходимым оборудованием.

В случае возникновения вопросов по электроснабжению потребители могут звонить в круглосуточный кол-центр: 1209, 105, 0772001209, 0702001209, WhatsApp 0556001209.

Низкие температуры приводят к повышенной нагрузке на электросети, напоминают в Минэнерго. Население просят бережно использовать электроэнергию и избегать одновременного включения большого количества бытовых приборов.