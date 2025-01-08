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Общество

Центробанк Узбекистана ограничил количество банковских карт на одного человека

Центральный банк Узбекистана ограничил количество банковских карт, оформляемых на одного пользователя. Об этом пишет gazeta.uz.

Центробанк РУз разработал временный порядок, согласно которому одно физическое лицо может иметь максимум 5 карт в одном банке и до 20 карт во всех банках в целом, включая виртуальные и кобейджинговые карты.

При этом данное требование не распространяется на карты, открытые в иностранной валюте.
Банкам также поручено блокировать карты (включая виртуальные) физических лиц, если по ним в течение 12 месяцев не совершалось никаких операций, с обязательным уведомлением владельца карты.

Как отмечают узбекские СМИ, этот порядок предназначен для служебного использования и направлен коммерческим банкам для исполнения.

Срок действия порядка установлен с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025-го.
Мера направлена на предотвращение подозрительных (мошеннических) операций с картами и минимизацию использования банковских счетов и карт, принадлежащих физическим лицам, в мошеннических схемах, пояснили в ЦБ.

По данным Центробанка РУз, на конец ноября прошлого года около 97 процентов владельцев банковских карт (22 миллиона человек) имели до 5 карт, 3 процента (770 тысяч человек) — от 5 до 20 карт, и лишь 0,03 процента, или 7 тысяч человек, зарегистрировали более 20 карт.

В ходе анализа карт, открытых на имя физических лиц в большом количестве, выявлены случаи использования части этих карт (в большинстве случаев без ведома владельцев) в мошеннических целях, утверждали в ЦБ.

Согласно данным узбекского регулятора на 1 ноября, в стране в обращении находились свыше 54,9 миллиона банковских карт (в начале декабря — 56,9 миллиона) — по 1,5 карты на каждого человека в Узбекистане, или по 2,9 карты на каждого трудоспособного человека.

Как пишет издание, для сравнения, в Казахстане к осени прошлого года число платежных карт достигло 80 миллионов единиц — в среднем по 4 карты на человека, в Кыргызстане их число составило 8,55 миллиона единиц — 1,2 карты на человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316196/
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