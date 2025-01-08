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Общество

В ООН на помощь Ливану запросили дополнительно $371,4 миллиона

Организация Объединенных Наций и правительство Ливана запросили у международного сообщества для чрезвычайной и гуманитарной помощи стране $371,4 миллиона. Этих денег, по расчетам ООН, должно хватить до марта 2025 года, сообщил сайт ООН.

По данным организации, с начала конфликта, начавшегося в октябре 2024-го, в государстве погибли более 4 тысяч человек, 16 тысяч ранены, а более миллиона вынужденно покинули свои дома. Сотни тысяч человек до сих пор не могут вернуться в родные места из-за серьезных разрушений жилья и инфраструктуры, отсутствия элементарных удобств.

Деньги планируется направить на продовольственную помощь, поддержку жителей Ливана в зимний период, экстренный ремонт зданий и защиту гражданских лиц. Также будут решаться проблемы с медицинским обслуживанием, доступом к воде и инфраструктурой в сфере образования.

  • 24 сентября 2024 года Израиль начал операцию «Стрелы севера» против шиитской группировки «Хезболла», базирующейся в Ливане, с нанесения массированных авиаударов.

  • 28 сентября официально объявили о гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Его убили израильским авиаударом по подземному штабу группировки.

  • 1 октября ЦАХАЛ начала ограниченные наземные рейды против «Хезболлы» в приграничном районе на юге Ливана.

  • 7 октября Израиль начал операции против «Хезболлы» на юго-западе Ливана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316150/
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