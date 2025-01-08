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Общество

В мировом рейтинге кыргызский паспорт оказался на 68-м месте

Фото из интернета

Опубликован обновленный рейтинг Global Passport Power Rank 2025, который оценивает силу паспортов стран мира по возможностям безвизового въезда или получения визы. Страны Центральной Азии вновь не смогли войти в топ-50. Об этом пишет Politik.

Наиболее сильный паспорт в регионе оказался у Казахстана, занявшего 52-е место. Казахстанцам доступен безвизовый въезд в 46 стран, еще в 50 странах визу можно оформить по прибытии. Для посещения остальных 102 стран требуется предварительное оформление документов. Общая мобильность казахстанского паспорта составляет 95 баллов.

На 68-м месте оказались паспорта Кыргызстана и Узбекистана, которые обеспечивают безвизовый доступ в 32 страны, а в 46 странах визу можно получить на границе. Однако для поездок в 120 стран гражданам этих стран требуется заранее оформить документы.

Таджикистан расположился на 72-м месте. Его паспорт позволяет находиться без визы в 27 странах, еще в 46 странах визу можно получить по прибытии, но для 125 стран необходимо предварительное оформление визы.

Замыкает рейтинг стран Центральной Азии Туркменистан, занявший 76-е место. Паспорт этой страны открывает безвизовый въезд лишь в 18 стран, еще 50 стран предоставляют визу на границе, а для 130 стран требуется предварительная виза.

На глобальном уровне лидером рейтинга стали Объединенные Арабские Эмираты, набравшие рекордные 180 баллов. Граждане ОАЭ могут посещать без визы 133 страны. Второе место заняла Испания с 179 баллами. Третье место разделили 14 европейских стран, включая Финляндию, Францию и Германию.

В самом низу списка расположились Афганистан и Сирия, чьи граждане могут путешествовать без предварительного оформления виз лишь в небольшое число стран — 15 и 14 соответственно.

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316118/
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