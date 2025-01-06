Суд в Париже начал рассмотрение нового дела против экс-президента Франции Николя Саркози. Об этом пишет издание DW.

Бывшего главу государства обвиняют в получении 50 миллионов евро на свою избирательную кампанию 2007 года от ливийского диктатора Муамара Каддафи.

Обвинения в отношении Николя Саркози включают пассивную коррупцию, незаконное финансирование избирательной кампании, растрату государственных средств и участие в преступном сообществе. Кроме бывшего президента, на скамье подсудимых находятся еще 11 человек, включая трех экс-министров.

Как сообщает издание, в случае признания судом вины Николя Саркози ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сам он отвергает обвинения в получении финансирования от Муамара Каддафи.