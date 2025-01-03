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Общество

В Бишкеке повысили зарплату врачам скорой помощи. Сколько они получают

В 2024 году одной из самых значимых перемен для скорой помощи Бишкека стало повышение заработной платы врачам. Об этом в эфире «Биринчи радио» заявил заместитель главного врача Центра экстренной медицины столицы Егор Борисов.

По его словам, теперь специалисты получают ежемесячную доплату в размере 20 тысяч сомов за ставку, что позволило значительно сократить дефицит кадров.

«Если раньше у нас не хватало 99 врачей, то сейчас этот показатель снизился до 54 ставок. Мы практически решили проблему, но все еще продолжаем принимать новых специалистов. За последние полгода благодаря увеличению зарплаты мы заметили резкое сокращение дефицита врачей, что стало важным шагом вперед», — сообщил Егор Борисов.

Он рассказал, что ранее молодые врачи получали на руки около 18-20 тысяч сомов. После повышения оклада их средняя зарплата выросла до 50 тысяч за одну ставку, даже без учета дополнительных выплат. Для фельдшеров эта сумма составляет порядка 25 тысяч сомов.

«Работа в скорой помощи остается одной из самых тяжелых как физически, так и морально. Сотрудники работают круглосуточно — смена длится 24 часа, после чего полагаются два дня отдыха», — напомнил заместитель главврача ЦЭМ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315951/
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