Реновация в Бишкеке. Глава Госстроя рассказал, с какого района могут начать

Глава Госстроя рассказал более подробно о проекте реновации в Бишкеке. В эфире «Биринчи радио» Нурдан Орунтаев пояснил, что сначала может быть обновлен квартал, расположенный в рамках проспекта Чуй и улицы Фучика, где стоят старые двух- и трехэтажные дома.

По его словам, программа реновации успешно реализуется во многих странах мира, когда городские власти сносят старые постройки и возводят новое жилье.

Он также объяснил, что по сути реновацию частично уже осуществляют строительные компании, которые выкупают старые дома, сносят их и строят многоэтажки.

Нам нужно узаконить эти действия. Город должен обновляться, расти в высоту. Нужно найти правильный путь решения. Нурдан Орунтаев

Глава Госстроя также отметил, что многие беспокоятся, что инженерные, канализационные сети и сети водоснабжения не рассчитаны на такой объем новых строений, не хватит мощностей.

«Дело в том, что пока новый объект не построят, никто не будет прокладывать инфраструктуру», — объяснил Нурдан Орунтаев, добавив, что реновация — это не только возведение нового жилья, но и новой инфраструктуры.

«Это должно проходить поэтапно. На первом начать с домов, построенных в 1950-х годах, затем в 1960-х, затем в 1970-х. В России, Казахстане работа уже идет. Мы отстали даже от Таджикистана. В других странах сносят не только дома, а целые кварталы», — сказал Нурдан Орунтаев.

По его словам, есть такие здания общежитий, где из-за сырости обвалились кирпичи. «Однажды он рухнет, а все будут говорить, что государство плохое», — посетовал чиновник.

Напомним, впервые о реновации глава Госстроя высказался в конце ноября, анонсировав снос «сталинок» и хрущевок в Бишкеке. По его словам, построенные в СССР дома были рассчитаны на 50-70 лет. А так как в Кыргызстане нет управляющего, который следил бы за качеством домов, они приходят в непригодность. У некоторых, сказал чиновник, вовсе нет фундамента, и государство не может рисковать жизнями людей, которые живут в таких домах.

Тогда Нурдан Орунтаев признал, что проект реновации пока на словах. Но заявил, что в первую очередь снесут объекты без фундаментов. Вместо них построят высокотехнологичные объекты.