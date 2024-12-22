Всемирно известная пианистка из КР провела концерт и мастер-класс в Бишкеке

В Бишкеке 20 декабря состоялся концерт всемирно известной пианистки Клары Фрей-Чотоевой с Кыргызским государственным симфоническим оркестром под управлением маэстро Рахата Осмоналиева. Об этом говорится в сообщении, присланном в редакцию.

Мероприятие прошло в Кыргызской национальной консерватории. В программу вошли два выдающихся произведения Людвига ван Бетховена: знаменитая «Пятая симфония» и «Пятый фортепианный концерт», известный как «Императорский».

Помимо концерта, Клара Фрей-Чотоева провела благотворительный мастер-класс для детей в Музыкальной школе-интернате имени Мукаша Абдраева.

Цель таких мастер-классов, которые она проводит совместно с супругом — пианистом и дирижером Темиржаном Ержановым, — поддержка юных талантов из Кыргызстана и их продвижение на международной сцене.

Напомним, уроженка КР Клара Фрей-Чотоева активно выступает как солистка и камерный музыкант в Европе, США и на родине.

Среди ее достижений — звание выдающегося педагога, присвоенное в Школе музыки и искусств Маунтин Вью (Калифорния).

Ученики Клары Фрей-Чотоевой неоднократно становились лауреатами международных конкурсов и продолжали обучение в престижных университетах США.

Клара Фрей-Чотоева является основателем конкурса пианистов в Музыкальной школе имени Мукаша Абдраева, а также занимается менеджерской деятельностью, организуя концерты в известных залах, таких как Carnegie Hall и Wigmore Hall.

Ее профессиональный путь начался в Республиканской музыкальной школе и Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова, после чего она продолжила обучение в Московской консерватории имени Петра Чайковского и Музыкальной академии Базеля.

Клара Фрей-Чотоева является ярким представителем кыргызской фортепианной школы, которая продолжает вдохновлять молодое поколение музыкантов.