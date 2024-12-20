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Общество

«Прожектором» назвала Садыра Жапарова делегат Народного курултая

«Я бы хотела назвать Садыра Жапарова прожектором», — заявила делегат третьего Народного курултая Шаарман Бейшеналиева.

По ее словам, президент освещает прогрессивный путь страны.

«За 30 лет мы выпускали асфальт, однако ни одна улица не была асфальтирована. Но теперь только на двух улицах нет асфальта и на всех улицах светло. Что я хочу вам сказать этим? Одна женщина назвала Садыра Жапарова «лампочкой». А я хотела бы назвать его прожектором, так как освещает прогрессивный путь Кыргызстана», — заявила она.

Отметим, в Бишкеке проходит третий Народный курултай. В нем принимают участие 698 делегатов, в том числе представители трудовых мигрантов за рубежом и этнических сообществ. От имени главы государства вручили подарок самому старейшему делегату Улукбеку Эргешеву, которому 98 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314910/
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