Глава Минобразования рассказала, что думает о налогах для частных школ

«К каждой школе нужен индивидуальный подход», — сказала на встрече с журналистами министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева, комментируя вопрос введения налога на прибыль для частных организаций.

По ее словам, альтернатива государственному школьному образованию важна, и в настоящее время идет работа с юристами над предложениями к законопроекту.

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Глава Минобразования отметила существующую разницу в оплате учебы в частных школах.

«Поэтому нужен дифференцированный подход. Для школ с низким доходом пусть дают налоговые преференции, определенные каникулы до возврата вложенных средств. А для учебных заведений, которые получают хорошие деньги, должны быть какие-то налоги. Сейчас идет всеобщее требование платить налоги, почему казна и растет. Даже простые технички, которые получают 7 тысяч сомов, платят налоги. Важен баланс. Бизнес не должен быть дешевым. Образовательный бизнес — особенно дорогая услуга», — сказала она.

Напомним, кабинет министров внес в Жогорку Кенеш законопроект, который предусматривает отмену с 2026 года льготы по налогу на прибыль для частных школ. Союз образовательных учреждений, Ассоциация детских образовательных организаций и другие обратились к президенту, кабмину и парламенту с просьбой сохранить налоговые преференции.