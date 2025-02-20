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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. Минобразования обещает провести обучение для частных школ

Министерство образования и науки запланировало на 26-27 февраля онлайн-обучение по переходу на 12-летнее образование для директоров и завучей частных школ.

Как сообщили 24.kg в ведомстве, далее директора и завучи по предоставленным материалам обязаны продолжить обучение своих учителей и родителей учащихся.

Будут ли частные школы обеспечены новыми учениками, в министерстве не уточнили.

Ранее соучредитель Союза образовательных учреждений Гульджамал Есеналиева сообщила о нехватке информации в связи с предстоящей реформой.

Напомним, из-за перехода на 12-летнюю систему школьного обучения планируется ряд новшеств на 2025/26 учебный год. В том числе некоторые классы смогут «перепрыгнуть» через один класс, а дети, прошедшие предшкольную подготовку, будут зачислены сразу во второй класс, минуя первый.

Новых учебников пока нет. МОиН ищет экспертов по адаптации школьных учебно-методических комплексов предметов математика, физика, химия, биология издательства Marshall Cavendish Education.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320495/
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