В частной школе в Сокулуке с родителей требуют полную оплату за апрель

В частной школе «Жемчужина» в Сокулуке с родителей требуют полную оплату за апрель. Об этом 24.kg сообщила читательница.

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По ее словам, в учебном заведении обучаются около 180 детей, а работают 15 педагогов. Стоимость оплаты ежегодно составляет 65-85 тысяч сомов.

«В апреле ввели дистанционное обучение, но руководство школы все равно требует с родителей полную оплату. Договор об оказании услуг по обучению не соблюдают. Сейчас дети питаются дома, а по договору в стоимость обучения входит и питание, даже это не хотят учесть. Учителям угрожают, что не выдадут зарплату, если родители не заплатят за апрель. Мы согласны заплатить только 50 процентов. Хотим, чтобы администрация школы сделала перерасчет», — пишет читательница.

В пресс-службе Министерства образования 24.kg сказали, что подробности по этому обращению предоставят позже.

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