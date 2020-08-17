14:22
USD 78.15
EUR 92.35
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Представители частных школ просят власти разрешить им работать с 1 сентября

Частные школы Кыргызстана просят государство разрешить им открыться и начать работать с 1 сентября. Об этом сообщили в ассоциации «Союз образовательных учреждений».

По ее данным, за лето частные школы приложили усилия и внедрили максимальные защитные меры, чтобы ученики могли учиться в обычном режиме с 1 сентября 2020 года:

  • персонал многих частных школ прошел полные онлайн-курсы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по предотвращению пандемии среди учеников;
  • оснастили классы и все пространство учебных заведений средствами защиты с учетом полного соблюдения социальной дистанции в классах согласно требованиям ВОЗ;
  • педагогический состав обучен новым методам работы офлайн и онлайн с использованием практических заданий.
Всего по стране официально зарегистрировано 114 частных дневных общеобразовательных организаций, где проходят обучение 24 тысячи 366 учеников.
Читайте по теме
Первоклассники будут учиться в традиционном режиме, остальные — онлайн

В частном секторе образования работают и платят налоги более 10 тысяч 500 работников, в том числе 2 тысячи 730 учителей.

«У многих работников есть свои семьи, которые необходимо кормить и обеспечивать. Необходимо отметить, что среди работников частных школ много матерей-одиночек, у которых есть также дети с инвалидностью. За время пандемии более 40 процентов сотрудников частных школ потеряли свои рабочие места из-за банкротства и экономического кризиса», — подчеркивают в ассоциации.

Ассоциация «Союз образовательных учреждений» обратилась в руководству страны с просьбой в срочном порядке пересмотреть свое решение и дать возможность возобновить частным школам свою работу с традиционным началом нового учебного года.

«Особо хотелось бы обратить ваше внимание, что некоторые частные школы уже получили разрешение на работу в очном формате и используют это разрешение как рекламу для привлечения клиентов. Поэтому мы требуем создать независимую комиссию, которая будет выдавать каждой школе разрешение на работу только после выезда на место, а не после кулуарных переговоров руководства школы с чиновниками из министерства», — рассказали в ассоциации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162709/
просмотров: 570
Версия для печати
Материалы по теме
Активисты подарили российским врачам войлочные тапочки
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 21,6 миллиона человек
В Кыргызстане реструктуризировали долги по налогам и страховым платежам
В Кыргызстане еще у пяти медиков выявили COVID-19
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
В КР выявили 135 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 991
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел 261 человек
Еще один борт доставил в Бишкек кыргызстанцев из Москвы
Жертвы коронавируса и пневмонии. Кого потеряли кыргызстанцы
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Российские врачи: У&nbsp;переболевших коронавирусом в&nbsp;легких развивается фиброз Российские врачи: У переболевших коронавирусом в легких развивается фиброз
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 272 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 41&nbsp;645 В КР выявили 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 645
Авиарейсы из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию: кто и&nbsp;когда может улететь Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь
Бизнес
Dos Credobank поддержал развитие электронных дневников Dos Credobank поддержал развитие электронных дневников
Роботизированная хирургия в&nbsp;лечении рака мочеполовой системы Роботизированная хирургия в лечении рака мочеполовой системы
Пройди бесплатное обследование в&nbsp;&laquo;Мобильной клинике&raquo; от&nbsp;MegaCom и&nbsp;Medcenter.kg Пройди бесплатное обследование в «Мобильной клинике» от MegaCom и Medcenter.kg
Новые карты Visa в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; теперь с&nbsp;3D&nbsp;Secure! Новые карты Visa в «Бакай Банке» теперь с 3D Secure!
17 августа, понедельник
14:11
Активисты подарили российским врачам войлочные тапочки Активисты подарили российским врачам войлочные тапочки
14:01
ДЦП не приговор. Улан Бердибаев о любви к джиу-джитсу и желании изменить мир
13:59
Глава ГКПЭН рассказал, в чем причина аварийных отключений электроэнергии
13:53
Представители частных школ просят власти разрешить им работать с 1 сентября
13:41
Нацбанк Кыргызстана возобновил прием ветхих денег и продажу золотых слитков