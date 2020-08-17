Представители частных школ просят власти разрешить им работать с 1 сентября

Частные школы Кыргызстана просят государство разрешить им открыться и начать работать с 1 сентября. Об этом сообщили в ассоциации «Союз образовательных учреждений».

По ее данным, за лето частные школы приложили усилия и внедрили максимальные защитные меры, чтобы ученики могли учиться в обычном режиме с 1 сентября 2020 года:

персонал многих частных школ прошел полные онлайн-курсы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по предотвращению пандемии среди учеников;

оснастили классы и все пространство учебных заведений средствами защиты с учетом полного соблюдения социальной дистанции в классах согласно требованиям ВОЗ;

педагогический состав обучен новым методам работы офлайн и онлайн с использованием практических заданий.

Всего по стране официально зарегистрировано 114 частных дневных общеобразовательных организаций, где проходят обучение 24 тысячи 366 учеников.

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В частном секторе образования работают и платят налоги более 10 тысяч 500 работников, в том числе 2 тысячи 730 учителей.

«У многих работников есть свои семьи, которые необходимо кормить и обеспечивать. Необходимо отметить, что среди работников частных школ много матерей-одиночек, у которых есть также дети с инвалидностью. За время пандемии более 40 процентов сотрудников частных школ потеряли свои рабочие места из-за банкротства и экономического кризиса», — подчеркивают в ассоциации.

Ассоциация «Союз образовательных учреждений» обратилась в руководству страны с просьбой в срочном порядке пересмотреть свое решение и дать возможность возобновить частным школам свою работу с традиционным началом нового учебного года.

«Особо хотелось бы обратить ваше внимание, что некоторые частные школы уже получили разрешение на работу в очном формате и используют это разрешение как рекламу для привлечения клиентов. Поэтому мы требуем создать независимую комиссию, которая будет выдавать каждой школе разрешение на работу только после выезда на место, а не после кулуарных переговоров руководства школы с чиновниками из министерства», — рассказали в ассоциации.