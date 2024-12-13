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Общество

Сохранить налоговые преференции для частных школ просят Садыра Жапарова

Союз образовательных учреждений, Ассоциация детских образовательных организаций и другие  обратились к президенту, кабинету министров и Жогорку Кенешу с просьбой сохранить налоговые преференции для частных школ.

В своем обращении они отметили, что с удивлением узнали о внесенном кабинетом министров в Жогорку Кенеш законопроекте, который предусматривает отмену с 2026 года льготы по налогу на прибыль для частных школ.

Это подорвет их положение, многим придется закрыться, стоимость обучения возрастет. Частные школы станут менее доступными.

из обращения

Отмечается, что в частных школах в Кыргызстане сегодня обучается менее 4 процентов от общего числа школьников, в то время как во многих странах этот показатель достигает в среднем 15-20 процентов.

«Во всех странах частные школы являются неотъемлемой частью системы образования, они помогают решать проблему нехватки мест и переполненности государственных школ. В этом секторе около 95 процентов работников и основателей составляют женщины. Частные школы и детские сады становятся примером женского предпринимательства, способствующего развитию системы образования и созданию рабочих мест. Поддержка частных школ через сохранение налоговых преференций не только укрепит образовательный сектор, но и станет важным шагом в развитии женского предпринимательства», — говорится в обращении.

Обращение подписали более ста частных образовательных организаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314088/
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