Мы не Сингапур. Депутаты против снижения налога при международных сделках

В парламенте Кыргызстана рассматривают поправки в Налоговый кодекс.

Министр экономики Санжар Муканбетов отметил, что налоговая политика должна быть гибкой и либеральной. Поэтому он предлагает снизить налог на прибыль до 3 процентов, который начисляется в процессе совершения международных торговых сделок через резидентов страны.

Читайте по теме Как привлечь прямые инвестиции? В Жогорку Кенеше предложили варианты

На примере чиновник объяснил депутатам, почему выгодно снизить налог на семь пунктов и как это отразится на притоке инвестиций. «Например, юридическое лицо — резидент КР, у которого учредителем является нерезидент, приобрел товары, произведенные за пределами нашей республики, за $1 миллион и продает за $1 миллион 20 тысяч. В этом случае торговая надбавка составляет $20 тысяч. Предположим, что транспортные расходы, страховка товара, накладные торговые расходы, а также другие затраты составляют $15 тысяч.

Таким образом, прибыль от реализации товаров составит $5 тысяч. В соответствии с действующим налоговым законодательством Кыргызской Республики такая прибыль облагается налогом на прибыль по ставке 10 процентов, что составляет $500. То есть прибыль после налогообложения налогом на прибыль составляет $4 тысячи 500. Согласно предлагаемому законопроекту, размер налога на прибыль составит 3 процента. При этом налог на дивиденды составит 0 процентов. А остальные налоги, НДС и таможенные пошлины и платежи будут уплачиваться в тех государствах, где будет осуществляться поставка товаров», — пояснил Санжар Муканбетов.

Читайте по теме Цифра дня. $43,5 миллиона инвестиций поступило в Бишкек

Парламентарий Алмазбек Баатырбеков усомнился в нужности этого снижения. Он считает, что 3 процента — это очень мало. А его коллега Бакирдин Субанбеков заметил, что сначала необходимо о собственных гражданах позаботиться, а не об иностранных бизнесменах.

Его поддержал нардеп Рыскелди Момбеков и добавил, что не стоит нашу экономику сравнивать с экономикой Сингапура, Гонконга или Швейцарии. «Там коррупции нет. А в Кыргызстане она везде», — напомнил он.

Министр парировал, что по сравнению с другими странами ЕАЭС и СНГ экономика КР является достаточно либеральной, но для ускоренного роста необходимо сделать ее еще более открытой. «Предлагаемые законопроектом ставки должны стать привлекательными для части крупного бизнеса других стран. Ожидаются ежегодные поступления в бюджет на уровне $15 миллионов. При этом либеральная валютно-денежная политика и льготное налогообложение создадут благоприятные условия для формирования реальной прибыли крупному бизнесу, осуществляющему сделки на и вне территории нашей республики», — сказал Санжар Муканбетов.

Он добавил, что Кыргызстану можно предоставить льготный налоговый режим в трех вариантах для следующих отраслей экономики: производство, услуги и торговля.