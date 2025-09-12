18:32
Экономика

В Кыргызстане растет количество частных школ

В Кыргызстане растет количество частных школ. Если четыре года назад их насчитывалось 102, то в прошлом году стало уже 159. Такие данные содержатся в материалах государственного учреждения «Салык Сервис».

Отмечается, что налоговые льготы, введенные для частных школ, стали ключевым фактором роста сектора образования в стране. При том, что они освобождены от уплаты НДС и налога на прибыль, в целом фискальные поступления от частных школ в бюджет растут каждый год. В ведомстве уточняют, что это связано с увеличением штата сотрудников и их заработной платой, с которой и уплачиваются подоходные налоги и обязательные платежи.

В 2020 году эта сумма составила 143,2 миллиона сомов; в 2021-м — 146,6 миллиона. А на следующий год — уже 240,9 миллиона сомов; в 2023-м — 288,8 миллиона и в 2024 году — 322,6 миллиона.

С января по май текущего периода уплачено 155,5 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343313/
