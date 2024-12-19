Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» сменило название. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Теперь ОАО будет называться «Аэропорты Кыргызстана». Решение принято сегодня.

Название международного аэропорта «Манас» останется. Он станет бишкекским филиалом.

Отметим, аэропорт в столице может получить новый код вместо действующего FRU. Уже получено одобрение от всех авиакомпаний, осуществляющих полеты в Кыргызстан. Запрос на изменение кода направлен в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).