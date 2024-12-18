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Общество

После капитального ремонта. В Бишкеке состоится концерт органной музыки

В Кыргызской национальной филармонии 24 декабря пройдет концерт органной музыки. Об этом сообщают в Чуйском камерном оркестре.

«Мы с радостью напоминаем, что единственный в стране орган обрел вторую жизнь — он отремонтирован и настроен. Теперь настало время насладиться его величественным звучанием», — отметили музыканты.

Это будет концерт-презентация, где единственная органистка нашей страны Виктория Васильева и Гарри Еприкян (Армения — Россия) откроют магию обновленного инструмента в сопровождении Чуйского камерного оркестра.

Дирижер — народный артист КР Рахат Осмоналиев.

Напомним, в августе объявлен тендер на ремонт органа в малом зале Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова. На ремонт музыкального инструмента тогда планировали потратить 9 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314523/
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