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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 17 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 17-м месте.

Статус города отмечен как «нездоровый для чувствительных групп». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 140 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

  • село Новопокровка — 195;
  • жилмассив «Бакай-Ата» — 192;
  • жилмассив «Рухий-Мурас» — 177;
  • проспект Жибек Жолу — 176;
  • улица Фрунзе — 164.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314506/
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