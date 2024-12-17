Загрязнение воздуха в Бишкеке на 17 декабря. Что показывают датчики

Статус города отмечен как «нездоровый для чувствительных групп». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 140 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.