Загрязнение воздуха в Бишкеке на 17 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 17-м месте.
Статус города отмечен как «нездоровый для чувствительных групп». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 140 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.
Самые «нездоровые» районы столицы:
- село Новопокровка — 195;
- жилмассив «Бакай-Ата» — 192;
- жилмассив «Рухий-Мурас» — 177;
- проспект Жибек Жолу — 176;
- улица Фрунзе — 164.
Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.