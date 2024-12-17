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Общество

В Кыргызстане запустили образовательный курс для людей с инвалидностью

Ozon совместно с общественным фондом New Age запустил в Кыргызстане образовательный курс, который поможет освоить профессию менеджера маркетплейса. Об этом сообщили в организации.

Двухмесячный курс профессиональной подготовки помогает бесплатно освоить навыки для работы в сфере электронной коммерции.

Программа поддерживает цели национальной стратегии развития Кыргызстана на 2018–2040 годы. Одна из задач этой стратегии — создание системы непрерывного образования. Она учитывает потребности людей с инвалидностью и помогает им интегрироваться как профессионально, так и социально.

«Электронная торговля — катализатор позитивных изменений и экономического роста, и кыргызстанский рынок не исключение. Уже сегодня мы наблюдаем, что в среднем каждый пользователь маркетплейса совершает 25 покупок в год, а в третьем квартале 2024 года количество заказов на Ozon в Кыргызстане увеличилось в 12 раз год к году. Современная и востребованная профессия откроет новые возможности для трудоустройства и заработка людей с инвалидностью», — отметила коммерческий директор организации Асель Тургунбекова.

В компании сообщили, что на курсе участники изучат основы работы с маркетплейсом Ozon: от продвижения товаров и взаимодействия с клиентами до анализа и оптимизации продаж. Программа также обучает регистрации, настройке и управлению магазином. Кроме того, она предоставляет практические навыки и опыт работы с платформой.

Добавим, что Ozon начал работу в Бишкеке в 2022 году, а в 2023-м запустил сортировочный центр. Кыргызстанским предпринимателям доступны различные способы доставки товаров в Россию: продажа через склад Ozon, со своего склада с доставкой Ozon либо с помощью сторонних перевозчиков. Товары доставляются в брендированные пункты выдачи Ozon, почтовые отделения «Кыргыз почтасы» или курьерами. Жители Бишкека могут оформить доставку до двери.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314450/
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