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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 16 декабря снег. Температура воздуха днем ожидается −2 градуса.

Люди, которые меняли мир

Родился академик Миталип Мамытов

из интернета
Фото из интернета. Миталип Мамытов

Родился 16 декабря 1939 года в селе Кок-Жар Ноокатского района. Кыргызский врач-нейрохирург, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии КГМА, академик.

Выполнил более 10 тысяч операций на головном и спинном мозге.

По состоянию на 2017-й автор более 260 научных работ, в том числе 5 монографий, 8 изобретений, 5 учебных пособий, научный руководитель двух докторских и более десяти кандидатских диссертаций.

Тематика научных работ: опухоли головного мозга, черепно-мозговые травмы, грыжи межпозвоночных дисков, нейрохирургические аспекты воспалительных заболеваний головного мозга, нейрогенная дистрофия внутренних органов.

Умер живописец Гапар Айтиев

из интернета
Фото из интернета. Гапар Айтиев

В 1984 году в возрасте 72 лет в Бишкеке умер живописец, один из первых профессиональных кыргызских художников, участник Великой Отечественной войны, гвардии старший лейтенант в отставке.

Автор поэтичных, полных эпического спокойствия пейзажей «Колхозный двор», «Полдень на Иссык-Куле», «Окрестности Андижана», ряда портретов, жанровых полотен и монументальных росписей.

Имя Гапара Айтиева носит Музей изобразительных искусств в столице.

Гапар Айтиев — Герой Социалистического Труда, народный художник СССР, был председателем правления Союза художников Киргизии.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314172/
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