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Общество

Судебно-экспертную службу Кыргызстана посетили коллеги из Японии

Судебно-экспертную службу при Минюсте Кыргызстана посетили коллеги из Японии. Они обсудили совместные инициативы. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь службы.

«Японская делегация прибыла во главе с генеральным директором отдела международного сотрудничества научно-исследовательского и учебного института Министерства юстиции Японии Рета Такемото. Встреча состоялась в рамках реализации меморандума о сотрудничестве между министерствами юстиции двух стран, подписанного во время государственного визита Садыра Жапарова в Японию в 2023 году», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области судебной экспертизы. Особое внимание уделено вопросам обмена опытом, внедрения современных технологий и подготовки квалифицированных специалистов. Председатель Судебно-экспертной службы Талантбек Кожонов отметил, что развитие международного взаимодействия — это одно из ключевых направлений работы служб двух государств. 

«Мы заинтересованы в установлении тесных взаимоотношений с судебно-экспертными организациями Японии по всем направлениям деятельности, включая борьбу с транснациональной преступностью, правонарушениями в области экологии и интеллектуальной собственности, а также в расследовании техногенных происшествий, угрожающих национальной безопасности», — отметил он.

В свою очередь Рета Такемото заявил, что в ближайшем будущем планируются совместные исследования и реализация проектов по ряду направлений в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве.

После официальной части встречи японским гостям продемонстрирована работа Судебно-экспертной службы. Гости ознакомились с широким спектром проводимых экспертиз, а их в службе насчитывается 45.

В список экспертиз входят почерковедческая, экономическая, строительно-техническая, экспертиза материалов, веществ и изделий, пожарно-техническая, лингвистическая, автотехническая, баллистическая и прочие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314138/
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