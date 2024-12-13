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Общество

Крупнейшая птицефабрика открылась в Чуйской области

Фото Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Новая птицефабрика в Чуйской области

В Иссык-Атинском районе Чуйской области открыли крупнейшую птицефабрику «Ак Канат», которая будет производить 280 тысяч яиц в день. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, строительство птицефабрики начали в феврале 2022 года. На первом этапе возвели четыре птичника, рассчитанных на 160 тысяч кур, на втором — еще три на 150 тысяч несушек.

Второй этап фабрики «Ак Канат» — часть инвестиционного проекта, реализованного совместно с Российско-Кыргызским фондом развития, общей стоимостью $13,2 миллиона. В рамках программы лизинга оборудования «Айыл Банк» инвестировал более $750 тысяч.

Заместитель председателя кабмина — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев отметил важность реализуемого инвестиционного проекта для улучшения продовольственной безопасности Кыргызстана и снижения импорта яиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314068/
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