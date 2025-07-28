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Экономика

Экспорт куриных яиц из Кыргызстана увеличился в восемь раз

Экспорт куриных яиц из Кыргызстана увеличился в восемь раз. Такие данные содержатся в материалах Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что КР значительно нарастила экспорт куриных яиц.

Согласно сведениям ЕЭК, с января по май этого года наша страна отправила в Казахстан 3 миллиона 283 тысячи яиц. Это в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда экспортировано всего 409 тысяч яиц.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане построят птицефабрику с оборотом 13 миллионов цыплят в год. Будут построены три родительских птичника, рассчитанных на 75 тысяч голов, а также инкубатор мощностью до 13 миллионов голов цыплят в год, будет производиться до 6,5 миллиона суточных цыплят.

Напомним, с 1 мая 2025-го республика ввела запрет на импорт куриных яиц.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337631/
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