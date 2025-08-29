12:16
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Экономика

В Базар-Коргонском районе открыли новую птицефабрику

В Базар-Коргонском районе 29 августа предприятие «Алтын-Куш Агро» провело торжественное открытие современной птицефабрики, построенной на участке площадью 1 гектар. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, общая сметная стоимость инвестиционного проекта составила 185 миллионов сомов. Мощность фабрики рассчитана на содержание 62 тысяч кур.

Фабрика вводится в эксплуатацию в три этапа:

— 1-й этап — в мае 2025 года начато выращивание 31 тысячи кур;
— 2-й этап — в октябре 2025-го начнется выращивание еще 31 тысячи кур;
— 3-й этап — с 2026 года стартует выращивание мясных пород кур.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Птицефабрика


Кроме того, с мая 2026 года начнет работу комбикормовый цех по производству обогащенных кормов для яичных и мясных кур.

Основной продукцией фабрики являются куриные яйца. Предприятие обеспечит 25 постоянных рабочих мест со средней заработной платой от 20 до 50 тысяч сомов. Готовая продукция будет реализовываться на рынках и в магазинах Джалал-Абадской и Ошской областей.

Проект вносит значительный вклад в развитие местной экономики, создание рабочих мест и обеспечение внутреннего рынка качественной отечественной продукцией.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341439/
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
В Базар-Коргоне строят борцовский зал за 22,6 миллиона сомов
В Базар-Коргоне сносят объекты, построенные в водоохранной зоне
В КР построят птицефабрику с оборотом в 13 миллионов цыплят в год
Спецслужбы задержали начальство МП «Базар-Коргон Водоканал» за присвоение денег
Крупнейшая птицефабрика открылась в Чуйской области
В Базар-Коргоне завотделом ЦОВП вымогала у пациентов деньги
В Иссык-Кульском районе будут производить 12 тысяч тонн мяса птицы
Строительство крупной птицефабрики начали в Чуйской области
В Базар-Коргоне приняли на баланс государства бесхозный участок
ЕБРР выделяет 8,5 миллиона евро на модернизацию водоснабжения Базар-Коргона
Популярные новости
Мелкий уголь отпускать населению не&nbsp;будут&nbsp;&mdash; &laquo;Кыргызкомур&raquo; Мелкий уголь отпускать населению не будут — «Кыргызкомур»
В&nbsp;Кыргызстане зарплаты растут, но&nbsp;текучесть кадров остается проблемой В Кыргызстане зарплаты растут, но текучесть кадров остается проблемой
Доллар и&nbsp;рубль продолжают дешеветь к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;августа Доллар и рубль продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 26 августа
В&nbsp;Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров В Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
12:15
В Баткенской области хотят построить забор за 62 миллиона сомов В Баткенской области хотят построить забор за 62 миллио...
12:15
Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
12:11
Насколько вырастут пенсии в Кыргызстане с 1 октября
12:09
В Базар-Коргонском районе открыли новую птицефабрику
12:07
Арашан — Чункурчак: ремонт туристического маршрута идет полным ходом