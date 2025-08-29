В Базар-Коргонском районе открыли новую птицефабрику

В Базар-Коргонском районе 29 августа предприятие «Алтын-Куш Агро» провело торжественное открытие современной птицефабрики, построенной на участке площадью 1 гектар. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, общая сметная стоимость инвестиционного проекта составила 185 миллионов сомов. Мощность фабрики рассчитана на содержание 62 тысяч кур.

Фабрика вводится в эксплуатацию в три этапа:

— 1-й этап — в мае 2025 года начато выращивание 31 тысячи кур;

— 2-й этап — в октябре 2025-го начнется выращивание еще 31 тысячи кур;

— 3-й этап — с 2026 года стартует выращивание мясных пород кур.

Фото Минсельхоза. Птицефабрика

Кроме того, с мая 2026 года начнет работу комбикормовый цех по производству обогащенных кормов для яичных и мясных кур.Основной продукцией фабрики являются куриные яйца. Предприятие обеспечит 25 постоянных рабочих мест со средней заработной платой от 20 до 50 тысяч сомов. Готовая продукция будет реализовываться на рынках и в магазинах Джалал-Абадской и Ошской областей.Проект вносит значительный вклад в развитие местной экономики, создание рабочих мест и обеспечение внутреннего рынка качественной отечественной продукцией.