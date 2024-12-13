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Общество

Анталийской библиотеке имени Чингиза Айтматова Кыргызстан передал книги писателя

Анталийской библиотеке имени Чингиза Айтматова Кыргызстан передал книги писателя, сообщает МИД.

Уточняется, что Генеральное консульство КР в городе Анталье в день рождения народного писателя страны — 12 декабря — передало в дар его книги местной библиотеке.

Переданы 220 экземпляров книг на турецком и кыргызском языках при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, а также близких писателя.

«Библиотека проводит большую работу по популяризации кыргызской культуры и творчества Чингиза Айтматова — писателя с мировым именем», — сказал консул Рустам Кошонов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314043/
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