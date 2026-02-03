Об осужденных в Анталье кыргызстанцах рассказал депутатам генконсул

Об осужденных в турецкой Анталье кыргызстанцах рассказал на заседании парламентского комитета по международным делам Генеральный консул КР Рустам Кошонов.

Депутат Улан Бакасов поинтересовался судьбой соотечественников. Отвечая на вопросы, генконсул сообщил, что в Анталье на данный момент числится пять осужденных, еще четверо находятся под следствием.

Рустам Кошонов добавил, что граждане Кыргызстана отбывают наказание за воровство и другие виды преступлений, один человек осужден по обвинению в терроризме.