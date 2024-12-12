Большой рождественский концерт состоится в Бишкеке

Большой рождественский концерт пройдет в Бишкеке. Мероприятие запланировано в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева на 25 декабря.
В исполнении солистов оперы, академического хора и симфонического оркестра прозвучат популярные творения Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти, Иогана Штрауса, Жака Оффенбаха, Джоаккино Россини, Жоржа Бизе, Франца Легара, Имре Кальмана.
Дирижеры — народные артисты Кыргызстана Нурматбек Полотов и Жумакадыр Каниметов. Режиссер — Найля Рахмадиева. Главный хормейстер — народный артист КР Карагул Тиленчиев.