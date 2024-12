В Бишкеке появилась восковая фигура Чингиза Айтматова и открылась выставка

В Бишкеке в Доме-музее Михаила Фрунзе прошла выставка «История страны Чингиза Айтматова: семейные фотографии и устные истории» в честь дня рождения писателя.

Одной из интересных инсталляций стала восковая фигура писателя, изготовленная музеем. По словам научного сотрудника Татьяны Темировой, фигура запечатлела Чингиза Айтматова в возрасте 40 лет.

Фото 24.kg. На выставке в честь писателя Чингиза Айтматова

На экспозиции присутствовали сотрудники музея, школьники и гости, которые лично знали Чингиза Торекуловича. Они поделились фотографиями с писателем из личного архива и воспоминаниями.

Фото 24.kg. На выставке в честь писателя Чингиза Айтматова

Бубуйра Абдыжапарова, чрезвычайный и полномочный посланник Кыргызской Республики, рассказала о днях, когда работала с Чингизом Айтматовым.

«В 1986 году на конференции, посвященной проблемам национальных отношений, представитель Академии наук СССР сказал: «Вы счастливы, кыргызы, потому что у вас есть Чингиз. Я знаю, что благодаря ему в Нью-Йорке растет мальчик Данияр, а в Милане растет девочка Асель». Благодаря Чингизу Торекуловичу мы были известны еще задолго до нашей независимости. Лично я познакомилась с ним во время поездки в Брюссель в 1998-м, когда он был послом. Благодаря ему Кыргызстан был достойно представлен в течение 10 лет.

В Лондоне меня все спрашивали: Where are you from? Я говорила: «Кыргызстан». Они не понимали, а когда я дополняла: «Иссык-Куль и Айтматов», они отвечали: «Ааа, Айтматов!»

Даже тогда, в 1998 году, он был нашим брендом, нашим трендом и нашим именем за границей. Он глобальный мыслитель, философ, гуманист. Можно говорить много, но я бы хотела только дополнить: читайте его произведения и помните слова: «Самое трудное для человека — каждый день оставаться человеком!» — поделилась она.