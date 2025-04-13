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Общество

Неделя-24. В КР пресечена попытка захвата власти, и когда отключат горячую воду

В Кыргызстане пресечена попытка организации массовых беспорядков и разжигания межнационального конфликта.

В ГКНБ отметили, что выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками. Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота. 

В конце недели Садыр Жапаров провел очередное заседание Совета безопасности с участием руководителей ряда государственных органов, полномочных представителей президента в областях, а также мэров городов Бишкека и Оша. Там были рассмотрены вопросы обеспечения национальной безопасности и внесения рекомендаций в перечень стратегических объектов КР.

Стало также известно, что президент КР Садыр Жапаров вернул с возражениями Земельный кодекс, ранее вызвавший бурные обсуждения в Жогорку Кенеше и массовое недовольство в обществе. 

В случае если участок земли, на котором расположен огород или жилой дом, необходим для государственных нужд, должна быть выплачена компенсация либо предложен равноценный земельный участок в другом месте. Это предусмотрено Конституцией.

пресс-секретарь президента Аскат Алагозов

Президент Садыр Жапаров подписал указ о помиловании. Среди освобожденных активистка Зарина Торокулова и акын Азамат Ишенбеков. Оба были осуждены на пять лет.

из интернета
Фото из интернета. Азамат Ишенбеков на свободе

Национальный банк Кыргызской Республики принял постановление о запуске пилотного проекта, направленного на регулирование операций с российским рублем. В его рамках ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» определено расчетным банком по отдельным видам операций.

Коммерческие банки обязаны проводить такие операции через него. Постановление НБ КР вступает в силу с 14 апреля 2025 года и действует до 17 сентября 2025-го.

На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства о введении лимита на количество мечетей и храмов, который предлагает при планировании их строительства исходить из следующих параметров:

  • в селах расстояние между ними должно быть не менее 2 километров;
  • в айыльных аймаках – не менее 3 километров;
  • в городах – не менее 4 километров.

В Кыргызстане активно идет работа над внедрением цифрового сома – национальной валюты в цифровой форме. Стали известны ключевые детали проекта, в том числе его правовой статус и планы по тестированию. 

В Министерстве транспорта и коммуникаций КР сообщили, что официальное открытие автодороги север — юг откладывается на 2026 год. Ранее сделать это планировали в мае 2025-го.

из интернета
Фото из интернета. Дорога север – юг

Напомним, строительство первой фазы альтернативной дороги север — юг началось 1 апреля 2014 года.

В преддверии майских праздников Министерство труда и социального обеспечения и миграции напомнило кыргызстанцам о правилах трудового законодательства, регулирующих работу в праздничные дни.

Нерабочие дни в мае:

  • 1–4, 6–8 мая — майские каникулы;
  • 5 мая — День Конституции;
  • 9 мая — День Победы.

В мэрии Бишкека сообщили, что с 21 апреля по 31 мая отключат горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

15 лет назад

из интернета
Фото из интернета. Апрельская революция

Апрельская революция еще раз показала, что власть, не учитывающая волю народа, обречена на короткую жизнь и лишена будущего. 24.kg вспоминает, что произошло 7 апреля 2010 года.


До 25 километров в час

Кабмин утвердил порядок регулирования деятельности юридических и физических лиц, связанной с эксплуатацией средств индивидуальной мобильности, устанавливающий правила для использования и коммерческого проката таких устройств, как электросамокаты.


Вынужденная мера

Министерство энергетики вынесло на обсуждение проект постановления «Об утверждении среднесрочной тарифной политики на тепловую энергию и горячее водоснабжение на 2025-2030 годы». Подробнее о будущем повышении тарифов в материале 24.kg.


Реорганизация от Минздрава

Министерство здравоохранения вновь намерено реорганизовать профильные республиканские центры путем их объединения. В обществе задались вопросом, насколько оправданы такие изменения и не станет ли хуже, чем есть.


Рост инвалидности в Кыргызстане

В Кыргызстане растет детская инвалидность. В основном это связывают с врожденными аномалиями развития, болезнями нервной системы и психическими расстройствами. 24.kg выслушало мнения респондентов по проблеме.

Ежегодный доклад МВФ

Экономика показала значительные результаты в условиях крайне неопределенной внешней среды. К такому выводу пришел Международный валютный фонд в своем ежегодном докладе «Кыргызская Республика: Заключительное заявление персонала по итогам миссии 2025 года».

О стоимости недвижимости

В Кыргызстане обнародованы данные о средней стоимости недвижимости за март 2025 года. Как отличаются цены на квадратный метр жилья и коммерческих объектов в зависимости от региона, в статье 24.kg.

Более 20 лет в миграции

Баринисы Тагаевой
Фото Баринисы Тагаевой

Кыргызстанка Бариниса Тагаева 15 лет прожила в Дубае, последние пять лет живет в Лондоне. Генеральный директор международной транспортной компании рассказала 24.kg о жизни и работе в Лондоне. 


День космонавтики

из интернета
Фото из интернета. Космонавт Салижан Шарипов

24.kg предлагает читателям небольшой тест, который позволит проверить знания о первом и пока единственном кыргызстанском космонавте.

Конституционный суд о деле Бакиева

КС рассмотрел заявление адвоката бывшего президента страны Курманбека Бакиева и вынес свое заключение.

Место, обладающее четырьмя статусами ЮНЕСКО

24.kg
Фото 24.kg. Парк камней на острове Чеджудо

Представители СМИ из более 50 стран мира, в том числе и Кыргызстана, посетили остров Чеджудо в Южной Корее. Об одном из самых экологически чистых мест на Земле подробнее в репортаже 24.kg.


«Мгновения жизни»

Ильи Шипулина
Фото Ильи Шипулина. В районе Кашка-Суу

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325813/
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