Холодно. Энергетики объяснили отключение электричества

В Кыргызстане начали отключать свет. Об этом пишут пользователи соцсетей и читатели 24.kg.

«В связи с понижением температуры воздуха увеличилось потребление электроэнергии. Это приводит к большим нагрузкам, электрические сети работают с перегрузом. Для сохранения электрооборудования срабатывают соответствующие системы защиты и автоматики. Ориентировочно время возобновления подачи электроэнергии занимает 1-2 часа», — пояснили редакции в НЭСК.

По всем вопросам электроснабжения работает круглосуточный кол-центр ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» по номерам: 105; 1209; +996772001209; +996702001209; +996556001209 (WhatsApp).

Вчера Кыргызгидромет вновь распространил штормовое предупреждение. Согласно прогнозу синоптиков, по республике в отдельных районах ожидаются морозы до –35 градусов.