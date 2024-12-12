Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую мелодраму, триллер с Джудом Лоу и мультфильм с любимыми героями.

1 «Алданганмын» (мелодрама) (мелодрама)

Фильм рассказывает о красивой любви, которая становится ключом к внутреннему преображению. Главная героиня находит поддержку в человеке, который помогает ей увидеть свою истинную красоту.

2 «Sheker. Последний шанс» (криминальная драма) «Sheker. Последний шанс» (криминальная драма)

Алдик попадает в СИЗО, за распространение наркотиков, но прямо перед судом идет на сделку с правоохранительными органами, которая может стать его последним шансом на спасение.

3 «Крейвен-охотник» (боевик) (боевик)

Русский иммигрант Сергей Кравинофф должен доказать, что он величайший охотник в мире.

4 «Три кота. Зимние каникулы» (мультфильм) (мультфильм)

Коржик, Карамелька и Компот мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года, это их главная цель. Но когда появляется котенок Леденец, они переключаются на него и вынуждены спасать Леденца и его родителей. И внезапно Новый год получается еще лучше, чем они ожидали.

5 «Безмолвное братство» (триллер) (триллер)

Агент ФБР начинает расследование взрывов, ограблений и жестоких убийств. Вскоре ему становится очевидно, что за этой цепью преступлений стоит хорошо организованная группа, возглавляемая безжалостным лидером, который намерен объявить войну правительству США.

6 «Другой мир: год волка» (ужасы) (ужасы)

Человечество переживает новую эпидемию, которая раз в два года превращает обычных людей в оборотней. Миллиарды уже заражены, и делается все, чтобы сохранить тех, кого еще не коснулся вирус. Близится еще одна судная ночь, когда каждый может оказаться в свете Кровавой Луны и превратиться в чудовище из древних легенд.