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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую мелодраму, триллер с Джудом Лоу и мультфильм с любимыми героями.

1
«Алданганмын» (мелодрама)

Фильм рассказывает о красивой любви, которая становится ключом к внутреннему преображению. Главная героиня находит поддержку в человеке, который помогает ей увидеть свою истинную красоту.

2
«Sheker. Последний шанс» (криминальная драма)

Алдик попадает в СИЗО, за распространение наркотиков, но прямо перед судом идет на сделку с правоохранительными органами, которая может стать его последним шансом на спасение.

3
«Крейвен-охотник» (боевик)

Русский иммигрант Сергей Кравинофф должен доказать, что он величайший охотник в мире.

4
«Три кота. Зимние каникулы» (мультфильм)

Коржик, Карамелька и Компот мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года, это их главная цель. Но когда появляется котенок Леденец, они переключаются на него и вынуждены спасать Леденца и его родителей. И внезапно Новый год получается еще лучше, чем они ожидали.

5
«Безмолвное братство» (триллер)

Агент ФБР начинает расследование взрывов, ограблений и жестоких убийств. Вскоре ему становится очевидно, что за этой цепью преступлений стоит хорошо организованная группа, возглавляемая безжалостным лидером, который намерен объявить войну правительству США.

6
«Другой мир: год волка» (ужасы)

Человечество переживает новую эпидемию, которая раз в два года превращает обычных людей в оборотней. Миллиарды уже заражены, и делается все, чтобы сохранить тех, кого еще не коснулся вирус. Близится еще одна судная ночь, когда каждый может оказаться в свете Кровавой Луны и превратиться в чудовище из древних легенд.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313892/
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