Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.
С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую мелодраму, триллер с Джудом Лоу и мультфильм с любимыми героями.
Фильм рассказывает о красивой любви, которая становится ключом к внутреннему преображению. Главная героиня находит поддержку в человеке, который помогает ей увидеть свою истинную красоту.
Алдик попадает в СИЗО, за распространение наркотиков, но прямо перед судом идет на сделку с правоохранительными органами, которая может стать его последним шансом на спасение.
Русский иммигрант Сергей Кравинофф должен доказать, что он величайший охотник в мире.
Коржик, Карамелька и Компот мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года, это их главная цель. Но когда появляется котенок Леденец, они переключаются на него и вынуждены спасать Леденца и его родителей. И внезапно Новый год получается еще лучше, чем они ожидали.
Агент ФБР начинает расследование взрывов, ограблений и жестоких убийств. Вскоре ему становится очевидно, что за этой цепью преступлений стоит хорошо организованная группа, возглавляемая безжалостным лидером, который намерен объявить войну правительству США.
Человечество переживает новую эпидемию, которая раз в два года превращает обычных людей в оборотней. Миллиарды уже заражены, и делается все, чтобы сохранить тех, кого еще не коснулся вирус. Близится еще одна судная ночь, когда каждый может оказаться в свете Кровавой Луны и превратиться в чудовище из древних легенд.