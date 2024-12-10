Загрязнение воздуха в Бишкеке на 10 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 8-м месте.

Статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 145 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

село Орто-Сай — 190;

улица Салиева — 179;

улица Токтоналиева — 178;

жилмассив «Ак-Ордо 3» — 178;

Дом ООН — 174.





Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.