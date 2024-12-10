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Общество

Как и через какие страны проходит транзит наркотиков, рассказал сотрудник МВД

Как и через какие страны проходит транзит наркотиков, в эфире «Биринчи радио» рассказал начальник отдела профилактики и взаимодействия с общественностью службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана Каныбек Усенов.

По его словам, в основном в КР синтетические наркотики поставляют из России, Казахстана, Европы, Китая и США. И поскольку такие грузы оформляют маленькими пакетиками, то их отправляют, воспользовавшись в том числе экспресс-почтой, например, DHL.

из архива
Фото из архива. Маршруты мирового наркотрафика

Каныбек Усенов также отметил, что есть северный и балканский пути поставки наркотиков афганского происхождения в государства Европы. Первый (его также называют «Шелковый путь». — Прим. ред.) проходит по маршруту Афганистан — Таджикистан — Кыргызстан — Казахстан — Россия — страны Европы. Второй маршрут проложен из Афганистана в Иран, затем в Турцию и морем уже в Европу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313688/
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