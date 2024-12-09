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Общество

Этнические кыргызы в Монголии просят построить школу для изучения родного языка

Этнические кыргызы в Монголии просят построить школу для изучения родного языка. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил посол КР в этой стране Айбек Артыкбаев.

По его словам, в одной из областей Монголии — Баян-Улгий проживает до 12 тысяч кыргызов. Дипломат два раза ездил с рабочим визитом в эту местность.

«Встречался с аксакалами и обсуждал нашу культуру и историю. Жители попросили построить школу для изучения кыргызского языка и национальной культуры. Верю, что кабмин исполнит эту просьбу», — сказал Айбек Артыкбаев.

Напомним, в июле прошлого года в Улан-Баторе открыли посольство Кыргызстана. По словам главы дипучреждения, на сегодня на консульском учете состоит 21 гражданин КР. Около 40 кыргызстанцев ежегодно приезжают в Монголию для сезонных работ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313592/
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