В Бишкеке для сдающих экзамен на получение водительских прав создали комфортные условия, сообщает Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава.

По данным ведомства, на территории автодрома создаются благоприятные условия для экзаменуемых.

В качестве временной меры здесь установлены контейнеры, переоборудованные под зал ожидания, которые могут вмещать более 80 человек. Установлены удобные кресла и телевизоры, предназначенные для информирования экзаменуемых об их очередности на сдачу практического экзамена с использованием специально разработанной IT-программы.

Это решение призвано повысить комфорт и удобство граждан, проходящих экзамены на получение водительских прав, отметили в «Унаа».

В ближайшее время на территории автодрома начнется асфальтирование для более комфортного проведения практических экзаменов.