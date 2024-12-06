Из-за густого тумана в международном аэропорту «Манас» идет задержка рейсов в Ош, Джалал-Абад, Талас, Сургут, Анталию, Стамбул, Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Также из-за тумана задержаны следующие рейсы:

Ош — Стамбул;

Ош — Екатеринбург;

Ош — Домодедово;

Ош — Шереметьево;

Ош — Жуковский;

Ош — Внуково;

Ош — Эль-Кувейт, два рейса;

Ош — Джидда;

Ош — Бишкек.

Ранее штормовое предупреждение на 8-9 декабря распространила Гидрометеорологическая служба. По данным синоптиков, на территории Кыргызстана в эти дни ожидается неустойчивая погода.На большей части территории временами снег, в Чуйской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областях местами осадки интенсивные.