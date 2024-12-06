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Общество

Из-за густого тумана в международном аэропорту «Манас» идет задержка рейсов

Из-за густого тумана в международном аэропорту «Манас» идет задержка рейсов в Ош, Джалал-Абад, Талас, Сургут, Анталию, Стамбул, Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Также из-за тумана задержаны следующие рейсы:

  • Ош — Стамбул;
  • Ош — Екатеринбург;
  • Ош — Домодедово;
  • Ош — Шереметьево;
  • Ош — Жуковский;
  • Ош — Внуково;
  • Ош — Эль-Кувейт, два рейса;
  • Ош — Джидда;
  • Ош — Бишкек.

Ранее штормовое предупреждение на 8-9 декабря распространила Гидрометеорологическая служба. По данным синоптиков, на территории Кыргызстана в эти дни ожидается неустойчивая погода.На большей части территории временами снег, в Чуйской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областях местами осадки интенсивные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313305/
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