Из-за густого тумана в международном аэропорту «Манас» идет задержка рейсов в Ош, Джалал-Абад, Талас, Сургут, Анталию, Стамбул, Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Также из-за тумана задержаны следующие рейсы:
- Ош — Стамбул;
- Ош — Екатеринбург;
- Ош — Домодедово;
- Ош — Шереметьево;
- Ош — Жуковский;
- Ош — Внуково;
- Ош — Эль-Кувейт, два рейса;
- Ош — Джидда;
- Ош — Бишкек.
Ранее штормовое предупреждение на 8-9 декабря распространила Гидрометеорологическая служба. По данным синоптиков, на территории Кыргызстана в эти дни ожидается неустойчивая погода.На большей части территории временами снег, в Чуйской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областях местами осадки интенсивные.