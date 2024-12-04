В Баткене впервые провели операцию пациентке с врожденным пороком сердца, сообщили в аппарате полномочного представителя президента в регионе.

По данным ведомства, в одном из медицинских центров города хирургическую операцию через вену с использованием современных аппаратов провели доктора.

Пациентке 38 лет, она мать четверых детей. Ранее страдала от почечной недостаточности и проходила плановый гемодиализ. Ей предстоит трансплантация почки, поэтому врачи сначала решили сделать операцию на сердце.

Состояние женщины после операции удовлетворительное.