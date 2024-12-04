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Общество

Еще один район Бишкека отключают от отопления и подачи горячей воды: ремонт

Еще один район Бишкека отключают от отопления и подачи горячей воды в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает мэрия города.

В 8-м микрорайоне временно приостановят подачу отопления и горячей воды, уточнили в муниципалитете.

Отключение пройдет по следующим адресам:

  • 8-й микрорайон: дома № 1, 8/1, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 40;
  • улица Чалдоварская: дома № 91, 91а, 91б;
  • улица Байтика Баатыра: дома № 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 3в, 3г;
  • общежития КГМА: корпуса 1 и 2;
  • детские сады № 142 и 180;
  • «Газпром».

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» просит жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Подача отопления и горячей воды будет восстановлена до 18.00.

Ранее мэрия уведомила об отключении отопления в домах на улице Малдыбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313038/
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