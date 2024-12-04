Еще один район Бишкека отключают от отопления и подачи горячей воды: ремонт

Еще один район Бишкека отключают от отопления и подачи горячей воды в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает мэрия города.

В 8-м микрорайоне временно приостановят подачу отопления и горячей воды, уточнили в муниципалитете.

Отключение пройдет по следующим адресам:

8-й микрорайон: дома № 1, 8/1, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 40;

улица Чалдоварская: дома № 91, 91а, 91б;

улица Байтика Баатыра: дома № 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 3в, 3г;

общежития КГМА: корпуса 1 и 2;

детские сады № 142 и 180;

«Газпром».

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» просит жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Подача отопления и горячей воды будет восстановлена до 18.00.

Ранее мэрия уведомила об отключении отопления в домах на улице Малдыбаева.