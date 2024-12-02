Суды теперь будут разъяснять содержание резолютивной части судебного акта. Об этом сообщает Ассоциация судей Кыргызстана.

По ее данным, изменения в процедуре оглашения решения суда являются частью реализации государственной программы «Развитие системы правосудия на 2023-2026 годы», утвержденной указом президента.

Уточняется, что проведен анализ процессуального законодательства, постановления пленумов Верховного суда «О судебном решении» и «О судебном приговоре» и изучен международный опыт по разъяснению судебных актов после их оглашения. Эксперты пришли к выводу и рекомендовали уточнить, что судебное решение или приговор подлежат разъяснению только в резолютивной части.

«Международная судебная практика демонстрирует, что разъяснение судами судебных решений или приговоров способствует снижению количества обжалований судебных актов. Это связано с тем, что четкие и понятные разъяснения судами помогают сторонам лучше понять, что их исковые требования были обоснованы или не обоснованы.

Исходя из этих намерений, разработаны проекты поправок и уточнений, которые предложены на рассмотрение Верховного суда», — говорится в сообщении.