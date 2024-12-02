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Общество

Мэр Бишкека предлагает ежемесячно проверять психику водителей автобусов

Мэр столицы Айбек Джунушалиев считает, что психику водителей автобусов нужно проверять ежемесячно. Об этом он заявил 24.kg.

По словам градоначальника, он дал задание усилить ответственность водителей общественного транспорта.

«Мы хотим внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в части ответственности водителей общественного транспорта, попавших в ДТП», — сказал Айбек Джунушалиев.

Он добавил, что намерен проверять психику водителей автобусов ежемесячно.

«Мы подготовили компьютерные залы для психологических тестов. Кроме того, есть четыре симулятора, которые показывают, как водить автобусы. Сейчас водители сдают психологический тест два раза в год. Я предложил ежемесячно проводить эти тесты», — заметил глава города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312797/
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