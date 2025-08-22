В Бишкеке временно изменятся схемы движения 14 автобусных маршрутов

В городе Бишкеке с 23 по 25 августа временно будут изменены схемы движения 14 автобусных маршрутов.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, они будут перенаправлены на другие улицы в связи с перекрытием южной части перекрестка проспекта Чуй и улицы Курманжан Датки.

Схемы движения изменятся у автобусов: № 10, 11, 100, 162, 45, 101, 35, 146, 51, 227, 129, 222, 25, 175.