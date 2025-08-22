20:38
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке временно изменятся схемы движения 14 автобусных маршрутов

В городе Бишкеке с 23 по 25 августа временно будут изменены схемы движения 14 автобусных маршрутов.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, они будут перенаправлены на другие улицы в связи с перекрытием южной части перекрестка проспекта Чуй и улицы Курманжан Датки.

Схемы движения изменятся у автобусов: № 10, 11, 100, 162, 45, 101, 35, 146, 51, 227, 129, 222, 25, 175.


Мэрия просит граждан с пониманием отнестись к ситуации и рекомендует пользоваться общественным транспортом вместо личного во избежание пробок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340680/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчанина оштрафовали за продажу мяса по завышенным ценам
За лето из бишкекской школы № 37 уволились 15 учителей
Эксперты советуют застройщикам переосмыслить понятие «ценности недвижимости»
В Бишкеке прорубят новую улицу, которая станет альтернативой улице 7 Апреля
В Свердловском районе Бишкека за месяц зарегистрировано 107 пожаров
В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
«Бишкекзеленстрой»: На обновление зеленого фонда столицы может уйти 20-30 лет
В Бишкеке в отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура
На театральной аллее в Бишкеке вырубают ивы
Здание школы № 23 в Бишкеке готовят к сносу
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Мэра и&nbsp;вице-мэра Бишкека на&nbsp;дороге остановили для разборок Мэра и вице-мэра Бишкека на дороге остановили для разборок
Бизнес
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
22 августа, пятница
20:28
Spark установит зарядные станции для электромобилей на туристических объектах КР Spark установит зарядные станции для электромобилей на ...
20:11
На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
20:00
В Бишкеке временно изменятся схемы движения 14 автобусных маршрутов
19:48
В Бишкеке состоится кыргызско-турецкий бизнес-форум
19:25
Фильм из Кыргызстана «Качкын» участвует в конкурсе Lendoc Film Festival