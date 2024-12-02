ОАО «Международный аэропорт «Манас» может сменить название

Предлагается сменить название ОАО «Международный аэропорт «Манас». Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе акционерного общества.

Собрание акционеров по этому вопросу назначено на 19 декабря. На выбор предложены два варианта, в одном случае ОАО сохранит название, в другом кардинально поменяет.

В ведомстве также отметили, что название аэропорта останется. Он будет бишкекским филиалом.

Отметим, международный аэропорт «Манас» может получить новый код вместо действующего FRU. Уже получено одобрение от всех авиакомпаний, осуществляющих полеты в Кыргызстан. Запрос на изменение кода направлен в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).