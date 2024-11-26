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Общество

Джамиля и Гульсары. В Киеве прошел конкурс детских рисунков

В Киеве прошел Всеукраинский конкурс детских рисунков по произведениям Чингиза Айтматова. Итоги состязания члены жюри подводили в здании Национальной библиотеки для детей. Подробности 24.kg рассказали в посольстве Кыргызстана в Украине.

посольства КР в Украине
Фото посольства КР в Украине

Как уточнили в дипмиссии, мероприятие приурочено к 100-летию образования Кара-Киргизской автономной области и проведено с соблюдением мер безопасности военного времени. Но сам конкурс объявлен в честь празднования 95-летия кыргызского классика. Свои рисунки представили более 1,5 тысячи детей из всех регионов Украины. В посольстве отметили, что 113 маленьких участников прошли сначала через областные отборы и получили награды от дипмиссии.

В финале конкурса состязались 30 юных художников. Но призы и подарки получили не только дети, но и взрослые, внесшие, как подчеркнули в диппредставительстве КР, «вклад в популяризацию тюркоязычных произведений в Украине, в том числе произведений Чингиза Айтматова». Они награждены медалями ТЮРКСОЙ и Фонда Айтматова.

«В рамках мероприятия презентована перевыпущенная посольством книга-альманах, содержащая лучшие работы детей. Книги будут переданы в образовательные учреждения Кыргызстана, Украины и стран ЕС», — сообщили в дипмиссии.

Организаторы акцентировали внимание на важности культурной дипломатии как инструменте установления дружественных отношений между государствами. Вот и конкурс поспособствовал укреплению культурных связей между КР и Украиной. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312315/
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